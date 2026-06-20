Метшин — казанцам в Сабантуй: «Погрузитесь в глубины татарской души»
Мэр поздравил горожан и напомнил, что праздник объединяет всех.
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Сабантуем. Он назвал праздник символом уважения к труду и частью культурного кода татарского народа.
«Вобрав в себя вековую мудрость и исконные традиции предков, он и сегодня направляет нас к новым свершениям на благо Казани и всего Татарстана», — говорится в обращении.
Метшин подчеркнул, что Сабантуй давно вышел за национальные рамки. Праздник объединяет людей разных возрастов, вероисповеданий и национальностей, создавая атмосферу радости, доброты и дружбы. Гуляния, состязания, музыка и конкурсы, по его словам, позволяют каждому прикоснуться к татарской душе с её особым гостеприимством и энергетикой.
В завершение мэр пожелал казанцам здоровья, счастья и благополучия, ярких эмоций и исполнения всех заветных желаний.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме. Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.
Также мы писали, что приготовили для жителей Казани организаторы Сабантуя на Лебяжьем. Добраться до площадки можно будет на бесплатных шаттлах.
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