Михаил Гольдберг боролся со сном на сцене.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На форуме «Движение» в Сочи произошёл инцидент, который стоил должности руководителю аналитического центра «ДОМ.РФ». Михаил Гольдберг, проработавший на этом посту больше 15 лет, вышел к микрофону и просто не смог связать двух слов. Его речь была вязкой, медленной, с долгими паузами и откровенной борьбой с дремотой.

«На самом деле никогда ещё… никогда в… последнюю историю ключевая ставка не была так… такая высокая и-и-и… так долго… выше 20 процентов… думаю что-о-о… я надеюсь что-о… она будет снижаться», — с трудом произнёс он. Ролик моментально разлетелся по соцсетям, пользователи сочли спикера пьяным.

Позже ситуацию прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он извинился за поведение Гольдберга и прямо назвал его «бывшим» сотрудником «ДОМ.РФ».

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