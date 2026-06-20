Общество
20 июня 10:44
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«Вечерняя Казань»

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Главу аналитики «ДОМ.РФ» сняли с должности после странного выступления в Сочи

Михаил Гольдберг боролся со сном на сцене.

Главу аналитики «ДОМ.РФ» сняли с должности после странного выступления в Сочи

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На форуме «Движение» в Сочи произошёл инцидент, который стоил должности руководителю аналитического центра «ДОМ.РФ». Михаил Гольдберг, проработавший на этом посту больше 15 лет, вышел к микрофону и просто не смог связать двух слов. Его речь была вязкой, медленной, с долгими паузами и откровенной борьбой с дремотой.

«На самом деле никогда ещё… никогда в… последнюю историю ключевая ставка не была так… такая высокая и-и-и… так долго… выше 20 процентов… думаю что-о-о… я надеюсь что-о… она будет снижаться», — с трудом произнёс он. Ролик моментально разлетелся по соцсетям, пользователи сочли спикера пьяным.

Позже ситуацию прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он извинился за поведение Гольдберга и прямо назвал его «бывшим» сотрудником «ДОМ.РФ».

Ранее мы писали, что в Татарстане главу сельского поселения уволили после наезда на школьницу. Усилиями матери пострадавшей на Ильназа Вильданова завели «административку», хотя инцидент произошел почти четыре месяца назад.

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