Усилиями матери пострадавшей на Ильназа Вильданова завели «административку», хотя инцидент произошел почти три месяца назад.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На стадии рассмотрения находится административное дело в отношении бывшего главы Князевского поселения Ильназа Вильданова, который в марте этого года наехал на школьницу. Производство находится на особом контроле правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Тукаевского района Татарстана.



Свою должность Вильданов покинул лишь 15 мая, поделились Chelny-biz.ru. Как сообщает источник «Вечерней Казани», дело действительно пытались замять. В результате ДТП девочка травмировала таз, а автомобиль проехался прямо по пальцам ног. Пешеходной части по пути в школу в поселке не было из-за нечищеных сугробов. Как утверждает сама пострадавшая, в школе именно ее объявили виновной в аварии и, в принципе, оказывали давление. Спустя месяц после инцидента в кабинете директора было назначено собрание, в ходе которого мать убеждали не обращаться к правосудию и угрожали комиссией по делам несовершеннолетних.



Насколько стало известно, семья девочки обратилась к адвокату Руслану Нагиеву. Об этом он сообщил в своих соцсетях.



«Ко мне обратились родители школьницы с сообщением о серьёзном дорожно-транспортном происшествии. По их словам, ребёнок был сбит автомобилем, за рулём которого находилось должностное лицо одного из сельских поселений Республики Татарстан. После наезда водитель покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшей, не уведомив родителей и экстренные службы», — написал он.



Нагиев отметил, что вместе с семьей они подали обращения в прокуратуру и СКР с просьбой провести проверку.



