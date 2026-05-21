Происшествия
21 мая 17:58
«Вечерняя Казань»

При ударе беспилотника по тепловозу в Брянской области погибли три человека

Все погибшие - работники РЖД.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Три работника РЖД погибли при атаке беспилотника ВСУ по маневровому тепловозу на станции Унеча в Брянской области. Об этом сообщили в РЖД.

Среди погибших — 50-летний машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста 48-летний Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов 19-летний Даниил Харитончик.

В РЖД уточнили, что Евгений Кожанов — отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. В компании пообещали оказать семьям необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что гражданин Индии погиб при атаке беспилотников на Подмосковье. Иностранное посольство подтвердило гибель рабочего.

