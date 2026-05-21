При ударе беспилотника по тепловозу в Брянской области погибли три человека
Все погибшие - работники РЖД.
Три работника РЖД погибли при атаке беспилотника ВСУ по маневровому тепловозу на станции Унеча в Брянской области. Об этом сообщили в РЖД.
Среди погибших — 50-летний машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста 48-летний Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов 19-летний Даниил Харитончик.
В РЖД уточнили, что Евгений Кожанов — отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. В компании пообещали оказать семьям необходимую поддержку.
Ранее сообщалось, что гражданин Индии погиб при атаке беспилотников на Подмосковье. Иностранное посольство подтвердило гибель рабочего.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
Парень жаловался на резкую боль в ухе, шумы и ощущение шевеления в левом ухе.
По его мнению, расширение границ молодости только откладывает создание семей.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.