Из-за взрыва петарды в школе Пермского края пострадали трое детей
Одного ребенка отправили в больницу для дополнительного обследования, еще двое в госпитализации не нуждались.
Трое школьников пострадали при взрыве петарды в школе № 8 в городе Чайковский Пермского края, пишет в соцсетях пресс-служба регионального министерства образования и науки.
Один из учеников пятого класса принес на урок петарду, после чего случился хлопок. В результате незначительные ожоги получили трое школьников. Их осмотрели медики, двое из пострадавших не нуждались в госпитализации. Еще одного ребенка отправили в больницу для дополнительного обследования.
Минобразования и администрация ведут проверки.
Ранее сообщалось, что десять выпускников пострадали при обрушении балкона в школе Севастополя. Одна из учениц находится в тяжелом состоянии после удара головой, врачи смогли ее стабилизировать.
