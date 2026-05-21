Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Трое школьников пострадали при взрыве петарды в школе № 8 в городе Чайковский Пермского края, пишет в соцсетях пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Один из учеников пятого класса принес на урок петарду, после чего случился хлопок. В результате незначительные ожоги получили трое школьников. Их осмотрели медики, двое из пострадавших не нуждались в госпитализации. Еще одного ребенка отправили в больницу для дополнительного обследования.

Минобразования и администрация ведут проверки.

Ранее сообщалось, что десять выпускников пострадали при обрушении балкона в школе Севастополя. Одна из учениц находится в тяжелом состоянии после удара головой, врачи смогли ее стабилизировать.

