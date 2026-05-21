В Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке застряли около 20 российских моряков, при этом у них нет документов, денег, а также заканчиваются еда и вода. Об этом сообщает Mash.

Контракты у моряков заключены с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через агентство Azimuth Crew Department. В документах были указаны одни суда, а по факту их отправили на другие. Также один из россиян попал на танкер M/T KARIZ (IMO 9364112), который находится в санкционном списке США, из-за чего у него появились риски с зарплатой и возвращением домой.

Все пострадавшие находятся на разных кораблях в порту Бендер-Аббас, в водах Китая, в Персидском заливе. Морякам не платят, также нет никакой реакции на просьбы отправить домой. Они все трудоустроены у одного судовладельца — Waves Core Shipping Management L.L.C.

Агенты и крюинговые компании не помогают морякам. Чтобы вернуться домой, им необходимо сопроводительное письмо от работодателя, а документы моряков хранятся у капитанов, которые их не отдают. На некоторых кораблях остались только рис и техническая вода, также рядом находятся места боевых действий.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров посоветовал не давить на Иран через Пекин по поводу Ормузского пролива. Министр считает, что это не тот пример, на который международная дипломатия должна равняться.

