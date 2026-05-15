Министр считает, что это не тот пример, на который международная дипломатия должна равняться.

Автор фото: mid.ru

Давить на Тегеран, в частности, через Пекин, с целью разблокировки Ормузского пролива является несподручным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Его цитирует ТАСС.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил о планах попросить Пекин оказывать давление на Тегеран с целью завершения ближневосточного конфликта и урегулирования ситуации в Ормузском проливе. Лавров заметил, что Ормузский пролив был полностью свободен для судоходства до 28 февраля. По его словам, ему трудно понять, что в этой ситуации хотят от Китая США.

«Дескать, вот мы начали что-то, попали в ситуацию тупика и надо разблокировать поставки энергоносителей, удобрений, продовольствия через Ормузский пролив, но вот нам как-то не очень сподручно этим заниматься. Иран не хочет, вот надавите на Иран», - заявил Лавров, посчитав, что это не тот пример, на который международная дипломатия должна равняться.

Ранее Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке могут закончиться через несколько недель. Однако американский лидер не считает время определяющим фактором на данный момент. В качестве исходов Белый дом рассматривает либо сделку, либо окончательную победу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.