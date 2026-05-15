15 мая 17:36
«Вечерняя Казань»

Генерал, который идет в Госдуму от РТ, может возглавить комитет по обороне

Речь идет об Александре Лапине, получившем широкую известность после начала СВО и вместе с тем общественную критику.

Экс-командующий Центральным и Ленинградским военными округами генерал-полковник Александр Лапин может занять пост председателя комитета по обороне. Он будет баллотироваться от «Единой России». Решение о возглавлении комитета не окончательное, но такой сценарий обсуждается, сообщает «Ъ».

На данный момент эту должность занимает экс-начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов, который, скорее всего, не будет переизбираться. Сам Лапин, по некоторым данным, является советником раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также занимает должность заместителя гендиректора Связьинвестнефтехима.

Известен генерал стал после начала СВО, где он руководил группировкой «Центр». Она наступала на двух направлениях и оборонялась на Красном Лимане. В 2022 году Лапину присвоили звание Героя России. С 2023 года генерал-полковник занимал пост начальника Главного штаба сухопутных войск. Также он лично руководил операцией по отражению диверсантов в Белгородской области.

Военные корреспонденты не раз критиковали решения Лапина. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял генерала в отступлении с краснолиманского направления.

Ранее сообщалось, что на должность уполномоченного по правам человека был выдвинут депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. В апреле текущего года истек срок полномочий экс-омбудсмена Татьяны Москальковой. Однако выбрана была председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

