В Кремле сказали, что главное — не фамилия, а желание Европы договариваться.

Автор фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможную роль президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в переговорах между Россией и Европой. Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что перебирать фамилии пока рано, передают РИА Новости.

По его словам, важнее не то, кто именно сядет за стол переговоров, а готовы ли вообще европейские страны снова начать нормальный диалог с Москвой.

«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что конфликт России и Украины близится к завершению. Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

