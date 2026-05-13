Президент США объяснил, что его мотивирует при заключении сделки.

Финансовые трудности американцев не являются фактором в принятии решений в рамках переговоров о прекращении войны с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что предотвращение приобретения Тегераном ядерного оружия является его главным приоритетом. Его цитирует Reuters.

Отвечая на вопрос, насколько финансовое положение американцев мотивировало его на заключение сделки, Трамп ответил, что ни в малейшей степени.

«Когда я говорю об Иране, единственное, что имеет значение, это то, что у них не должно быть ядерного оружия», — подчеркнул президент США.

По его словам, самое главное — это не дать возможности Ирану иметь ядерное оружие, это единственное, что его мотивирует.

Ранее Дональд Трамп допустил, что может приехать в Россию в 2026 году. Трамп считает, что Россия и США придут к урегулированию украинского конфликта. При этом он добавил, что «уже добился урегулирования восьми конфликтов».

