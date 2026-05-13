При этом американский президент снова сказал, что конфликт на Украине близок к завершению.

Автор фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал короткий, но красноречивый ответ на вопрос о Донбассе. Когда журналисты спросили, есть ли у него с Владимиром Путиным общее понимание относительно присоединения всего региона к России, Трамп ответил одним словом: «Нет». Об этом пишет «Интерфакс».

При этом американский лидер снова повторил свою мысль о том, что конфликт на Украине в целом близок к завершению.

Чуть раньше помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что трёхсторонние переговоры сейчас на паузе, и когда они возобновятся — неизвестно. Он добавил, что каждая сторона знает, что ей нужно сделать перед следующим раундом. Также Ушаков подчеркнул, что урегулирование будет стоять на месте до тех пор, пока ВСУ не покинут Донбасс.

Издание Kyiv Independent сообщило, что на переговорах Россия требует вывода украинских войск с территории Донбасса, контроля над Запорожской АЭС и отмены санкций. По данным издания, США в целом готовы на это пойти. Однако заявление Трампа показывает, что как минимум по Донбассу позиции сторон пока не совпадают.

Ранее мы писали, что Трамп сообщил о возможном приезде в Россию в 2026 году. Американский лидер пообещал сделать для этого все необходимое.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.