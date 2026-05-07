Политика
7 мая 13:01
«Вечерняя Казань»

Перемирие России будет действовать 8 и 9 мая, подтвердил Песков

Никакой реакции российской стороны на идею Владимира Зеленского о другой дате не было.

Автор фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Объявленное в одностороннем режиме перемирие России будет действовать 8 и 9 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Что касается заявлений президента Украины Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая, то Песков заметил, что никакой реакции российской стороны на это не было.

Ранее Мария Захарова призвала зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. МИД России предупредил об ответном ударе, если Украина попытается сорвать День Победы в Москве.

Также сообщалось, что Владимир Путин выступит на параде Победы с важным обращением. Главные темы обращения не раскрыты, однако Кремль отмечает, что заявление «ждет весь мир».

