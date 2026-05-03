Путин выступит на параде Победы с важным обращением
Главные темы обращения не раскрыты, однако Кремль отмечает, что заявление «ждет весь мир».
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о предстоящем выступлении Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом передают «Вести».
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», — отметил представитель Кремля. Он добавил, что заявление главы государства 9 Мая ждет весь мир, однако не раскрыл, какие темы будут затронуты в обращении.
Песков также подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом при организации парада в Москве. В связи с оперативной обстановкой в мероприятии не будет участвовать колонна военной техники. Кроме того, на Красной площади не появятся кадеты, суворовцы и нахимовцы.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Путин не приглашал Трампа на парад Победы в Москву.
