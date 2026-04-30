Посол Андрей Белоусов назвал идею передачи элементов ядерного оружия вопиющей и подрывающей главный договор о нераспространении.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов сделал резкое заявление, касающееся подковёрных игр западных столиц. По его словам, вскрылась информация о том, что некие силы в Великобритании и Франции всерьёз прорабатывали вариант поставки Украине элементов ядерного вооружения.

Белоусов не стеснялся в выражениях, комментируя эти сведения. Саму мысль о подобной передаче дипломат назвал вопиющей, абсолютно неприемлемой и прямо подрывающей договор о нераспространении ядерного оружия.

Ранее мы писали, что военные учтут намерение Франции размещать ядерное оружие в Европе. В МИД России заявили, что военные уделят этому особое внимание на случай серьёзного конфликта.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.