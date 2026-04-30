В МИД России заявили о ядерных планах Лондона и Парижа по Украине
Посол Андрей Белоусов назвал идею передачи элементов ядерного оружия вопиющей и подрывающей главный договор о нераспространении.
Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов сделал резкое заявление, касающееся подковёрных игр западных столиц. По его словам, вскрылась информация о том, что некие силы в Великобритании и Франции всерьёз прорабатывали вариант поставки Украине элементов ядерного вооружения.
Белоусов не стеснялся в выражениях, комментируя эти сведения. Саму мысль о подобной передаче дипломат назвал вопиющей, абсолютно неприемлемой и прямо подрывающей договор о нераспространении ядерного оружия.
Ранее мы писали, что военные учтут намерение Франции размещать ядерное оружие в Европе. В МИД России заявили, что военные уделят этому особое внимание на случай серьёзного конфликта.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Нападавшего задержали.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.