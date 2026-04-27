Общество
27 апреля 15:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столицу России накрыл серьезный снегопад, однако татарстанцам такого прогноза опасаться не стоит. Погода испортится, ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, однако такого же бедствия не предвидится. Об этом «Вечерней Казани» сообщил начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь.

Как рассказал эксперт, ухудшение погоды татарстанцев ждет ночью, хотя условия плохие уже сейчас: почти на всех станциях отмечается ветер скоростью более 20 метров в секунду, а на некоторых станциях фиксируется показатель в 25,5 метра в секунду.

— Ночью мы попадем в тыловую часть циклона, и там осуществится понижение [температуры]. Днем — до 5—10 градусов тепла, ожидаются осадки в виде дождя вместе с мокрым снегом. Но не такое большое количество, как было в Москве в текущее и прошедшее время. Погодные условия, так скажем, не очень хорошие, но не настолько критичны, как были в Москве. Такого снегопада в республике не будет. Завтра, послезавтра и в четверг тоже неустойчивая погода под влиянием циклона, — поделился глава Гидрометцентра.

Напомним, что в Москве из-за непрерывного снегопада на дорогах и тротуарах появились сугробы, снежная «каша» и гололёд. Жители сообщают об обрыве проводов и рухнувших деревьях.

