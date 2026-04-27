Мероприятие прошло в день рождения Габдуллы Тукая.

Автор фото: скриншот видео

Казанская певица Зарина Вильданова 26 апреля дала концерт в самом центре Нью-Йорка. В католической церкви хор исполнил татарские песни.

Источник: соцсети Зарины Вильдановой

«Ни одна женщина в хоре ни разу в жизни не говорила на татарском, не пела на татарском, не знает, кто такие татары и историю татар. Поэтому начинали все с самого начала - изучения произношения, истории, каждого произведения», - рассказала она в соцсетях.

Хор исполнил песню из оперы-легенды «Кара пулат», композитором которой является Эльмир Низамов, а также татарскую народную песню «Умырзая».

Источник: соцсети Зарины Вильдановой

Напомним, что 26 апреля - это день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов вручил госпремии имени Габдуллы Тукая и возложил цветы к памятнику. В республике прошел ряд мероприятий, посвящённых 140-летию со дня рождения поэта.

