Общество
27 апреля 16:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Певица Зарина Вильданова из Казани выступила в католической церкви Нью-Йорка

Мероприятие прошло в день рождения Габдуллы Тукая.

Певица Зарина Вильданова из Казани выступила в католической церкви Нью-Йорка

Автор фото: скриншот видео

Казанская певица Зарина Вильданова 26 апреля дала концерт в самом центре Нью-Йорка. В католической церкви хор исполнил татарские песни.

Источник: соцсети Зарины Вильдановой

«Ни одна женщина в хоре ни разу в жизни не говорила на татарском, не пела на татарском, не знает, кто такие татары и историю татар. Поэтому начинали все с самого начала - изучения произношения, истории, каждого произведения», - рассказала она в соцсетях.

Хор исполнил песню из оперы-легенды «Кара пулат», композитором которой является Эльмир Низамов, а также татарскую народную песню «Умырзая».

Источник: соцсети Зарины Вильдановой

Напомним, что 26 апреля - это день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов вручил госпремии имени Габдуллы Тукая и возложил цветы к памятнику. В республике прошел ряд мероприятий, посвящённых 140-летию со дня рождения поэта.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.