Общество
27 апреля 17:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мединский оценил Нацмузей Татарстана

Особое внимание уделено Евангелию.

Автор фото: канал Владимира Мединского в МАХ

Помощник президента России Владимир Мединский побывал в Национальном музее Татарстана и поделился впечатлениями в канале в «Максе».

Мединский отметил ряд уникальных реликвий в экспозиции. Например, Ефремово Евангелие 1606 года, которым митрополит Казанский и Свияжский Ефрем венчал на царство в 1613 году первого представителя династии Романовых Михаила Федоровича. Эта рукопись была оформлена вручную разноцветными красками, золотом и серебром, а ее сохранность «поразительная – все краски живые». Также в музее сохранилось Адрианово Евангелие конца XVII века весом 11 килограммов, украшенное золотом, драгоценными камнями и эмалевыми вставками.

Ранее сообщалось, что в Музее истории Благовещенского собора проводится выставка «Посланники». Выставка посвящена образу ангелов в современном христианском искусстве.

