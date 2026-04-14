Культура
14 апреля 11:06
Автор материала:Ольга Юхновская

В Музее истории Благовещенского собора открылась выставка «Посланники»

Выставка посвящена образу ангелов в современном христианском искусстве.

В Музее истории Благовещенского собора открылась выставка «Посланники»

Автор фото: соцсети Елены Зеленовой

Представлены 24 произведения казанской художницы Ирины Зеленовой – живописца, графика, преподавателя Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина.

Автор фото: соцсети Елены Зеленовой

Выставка «Посланники» объединяет работы, посвященные разным чинам посланников Бога – ангелов (архангелы, серафимы, херувимы, престолы), и выполненные в различных техниках (коллаграфия, монотипия, коллаж, печать через трафарет). Основная тема экспозиции – тема прочтения ангельских образов не с точки зрения канонической иконографии, а с позиции особого художественного высказывания, в котором традиционный символ обретает современное звучание и форму.

Автор фото: соцсети Елены Зеленовой

Автор фото: соцсети Елены Зеленовой

Особенностью архитектур экспозиции является ее пространственное решение. Белые фальш-стены и тканевые драпировки создают нейтральную среду, ненавязчиво приглашая зрителя не просто к созерцанию, но – к диалогу. Центральным элементом выставки выступает полиптих из одиннадцати работ, которые объединены единой стилистикой. Полиптих и есть главное смысловое ядро, задающее тон всему выставочному пространству.

Ирина Зеленова – активная участница российских и международных выставочных проектов, среди которых «После иконы» (Музей истории религии, Санкт-Петербург, 2023), «Созерцание» (галерея «Хазине», Казань, 2023), «Жили-были: школа русской сказки» (ЦСИ Винзавод, Москва, 2024) «Русский стиль: Сталь» и другие.

Выставка «Посланники» в Музее истории Благовещенского собора на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» продлится с 14 апреля до 15 июня 2026 года.

