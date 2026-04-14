Обменные гастроли между казанским театром «Экият» и Оренбургским областным театром кукол пройдут с 16 по 19 апреля.

Автор фото: Оренбургский театр кукол

Казанцы везут в Оренбург классические сказки для детей «Серая Шейка» Д. Мамина-Сибиряка и «Теремок», а для взрослой аудитории - спектакль «Ханума» А. Цагарели.

Артисты Оренбургского театра кукол покажут в Казани спектакли «Мертвые души» Н. Гоголя (16 апреля, 12+), трогательного «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери (17 и 18 апреля, 8+), а 19 апреля – спектакль «Маленький Генри и Снежный человек» А. Малахова (6+).

Откроются гастроли на большой сцене театра кукол «Экият» спектаклем «Мертвые души». Премьера этой постановки состоялась в 2017 году, за несколько лет ее увидели на различных международных фестивалях в Ереване, Новосибирске, Витебске, Самаре, Москве. И везде оренбургские «Мертвые души» получали самые высокие отзывы профессионалов и зрителей. В основе спектакля лежат не только одноименная повесть Николая Гоголя, но также киносценарий и пьеса Михаила Булгакова. Жанр спектакля – «фантасмагория», где переплетены хорошо узнаваемая российская действительность и мистическая поэтика Гоголя и Булгакова. На сцене - суд над Чичиковым, но суд этот не ищет справедливости. Создатели спектакля предлагают зрителю найти вопрос на ответ, кто же виноват – затеявший махинации Чичиков или общество, порождающее этих самых чичиковых?

Автор фото: Оренбургский театр кукол

А вот постановка «Маленький принц» отправляется в Казань второй раз. В 2024-м она завоевала в Казани две награды: диплом культурных обозревателей СМИ Татарстана и V Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-фест» в номинации «За волшебство, которое покорило и детей, и взрослых», а артист театра Иван Панин награжден дипломом фестиваля в номинации «Лучшая актерская работа второго плана» за исполнение ролей Короля, Фонарщика, Делового человека, Лиса.

Спектакль «Маленький Генри и Снежный человек» поставлен по пьесе современного автора из Луганска Артема Малахова. Это добрая и трогательная история о том, как маленький мальчик Генри и большой Cнежный человек вернули в город радость. В 2018 году пьеса вошла в лонг-лист конкурса новой драматургии «Маленькая ремарка», а также в шорт-лист Всероссийского конкурса драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории.

Автор фото: Оренбургский театр кукол

Отметим, что творческие коллективы Казани и Оренбурга связывает многолетняя и плодотворная дружба. Оренбуржцы трижды принимали участие в Международном фестивале театров кукол «Шомбай-фест» (2013, 2016, 2024), а казанские артисты с ответным визитом неоднократно приезжали на Международный театральный фестиваль «Гостиный двор».

