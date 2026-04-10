Это экспозиции «Олеся. Загадка Полесья» и «Русский лубок». Обе выставки расположились в вставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника.

Выставку «Олеся. Загадка Полесья» из своего собрания представило объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области (Пенза), а «Русский лубок» – знаменитый Государственный музей А.С. Пушкина (Москва).

Первая экспозиция обращена к творчеству знаменитого русского писателя-реалиста и переводчика Александра Куприна. Все мы еще со школьной скамьи знаем его как автора множества повестей и рассказов, героями которых становились как люди искусства – музыканты, цирковые артисты, так и военные, рыбаки и рабочие, в общем, «маленькие люди», способные совершить большой поступок, а женщины из произведений Куприна умели ценить красоту мира, как та же Олеся из одноименной повести. Знакомство с творчеством Александра Ивановича Куприна у представителей старших поколений (да и нынешнее не исключение) начиналось со школьной программы довольно рано и продолжалось практически на протяжении всего учебного курса русской литературы. Сразу вспоминаются рассказы «Белый пудель», «Слон», «Барбос и Жулька», а ближе к выпуску учащиеся знакомятся с повестями «Олеся» и «Гранатовый браслет».

На выставке «Олеся. Загадка Полесья» представлены иллюстративные работы разных лет известных московских, петербургских и пензенских художников – Германа Жакова, Виктора Шапова, Сергея и Инны Рудаковых, Татьяны Белозеровой. Работы живописцев пронизаны светом, любовью к истории, описанной Александром Куприным, любовью к героям этой красивой и трагической повести.

Вторая выставка – «Русский лубок» из коллекции Государственного музея имени Пушкина, знакомит посетителей с жанром народного творчества, который стоит в одном ряду с народными пословицами, песнями и сказками.

Лубок (или народная картинка) – уникальный источник сведений о быте и мировоззрении русского народа. В этом жанре нашли отражение многие стороны русского национального духа: среди них мужество, мудрость, изобретательность. Обывателям, горожанам XVII века, лубок порой заменял книги и газеты, а крестьяне украшали лубочными картинками свои избы. Лубочное творчество не прошло мимо известных произведений А.С. Пушкина – таких как «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Кавказский пленник», и это особо ценится в столичном музее имени Пушкина.

Различные по своему художественному уровню, выполненные как известными мастерами, так и дилетантами-любителями, работы в жанре лубка становятся уникальными историко-документальными свидетельствами, повествуя об ушедшей эпохе. На прибывшей из Москвы в Елабугу выставке «Русский лубок» демонстрируются более полусотни экспонатов. Тематика – разнообразная: сюжеты народных сказок, песни XIX века, библейские сюжеты, военные события, исторические персоны.

Как сообщает представитель ЕГМЗ Альфия Мушарапова, на церемонии открытия вернисажей гостей приветствовали заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по научной работе Александр Деготьков, доцент, кандидат филологических наук, заведующий кафедры русского языка и литературы ЕИ КФУ Антон Быков, директор Детской художественной школы № 2 Елабуги Татьяна Аникина. А украшением события стало выступление русского вокального ансамбля «Млада» Елабужского колледжа культуры и искусств.

Читайте также: Дулат-Алеев: «Моцарт и Сальери связаны в мире музыки психологическим триллером».

