В рамках весеннего Моцартовского фестиваля в БКЗ им. С. Сайдашева впервые в Казани прозвучат симфонические сочинения композитора Сальери, и это станет уникальным в музыкальной истории республики прецедентом.

Впрочем, есть некоторые сведения, что в Казани некогда исполняли Реквием Сальери, но те произведения, которые публике представят сегодня, никогда у нас не звучали. Подробностями незаурядного проекта с редактором отдела культуры «Вечерней Казани» поделился художественный руководитель фестиваля ректор КГК им. Н. Жиганова профессор Вадим Дулат-Алеев. Также доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РТ рассказал о том, как к нему в зрелом возрасте пришло желание встать за дирижерский пульт.



Программа «Моцарт и Сальери» прозвучит в БКЗ им. С. Сайдашева 7 апреля, она продолжит весенний Моцартовский фестиваль, стартовавший в Казани. Идея весеннего Моцартовского фестиваля полностью принадлежит ректору Казанской консерватории. И это далеко не первое «детище» Дулат-Алеева, которого вообще отличает завидная креативность: благодаря ему республика получила такие важные музыкальные проекты, как фестиваль «Мирас» (совместно с ГАСО РТ и его художественным руководителем маэстро Александром Сладковским), «Созвездие Назиба Жиганова», «Консерватория – ровесница Победы», фестиваль духовной и хоровой музыки «Душа и Родина» и другие.

- Вадим Робертович, название концерта интригует и меломанов ожидает нечто необыкновенное и множество сюрпризов?



- Действительно, впервые в Казани прозвучат такие произведения Сальери, как увертюра из оперы «Данаиды», финал симфонии «День Ангела», ария из оперы «Тарар» и Фортепианный концерт. Причем прозвучат в одном концерте со знаменитыми шедеврами Моцарта: увертюрой из оперы «Свадьба Фигаро», арией Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», знаменитым Концертом № 21 для фортепиано с оркестром.

- Ого, вы нашли в Казани и свою Царицу ночи!

- Представьте себе! Причем нашли в консерватории. Подчеркну, что фестиваль мы проводим исключительно своими силами, все музыканты – педагоги и студенты. Хочу представить и других солистов завтрашней программы - Олег Шмаевский (фортепиано), Анна Бушеева (фортепиано), Рената Садыкова (фортепиано), Надежда Игнатьева (вокал), это наша выпускница, молодой педагог (она-то и есть Царица ночи. – «ВК») и Даниль Зиатдинов (вокал).



Для нас очень важно и ценно, что к идее фестивального концерта проявил интерес известнейший музыкальный критик России Артем Варгафтик (музыкант, журналист, теле- и радиоведущий, дважды лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ». — «ВК»), он выступит драматургом всего вечера. Дело в том, что имена композиторов Моцарта и Сальери связаны самым знаменитым в мире музыки психологическим триллером, хотя сочиненная великим Пушкиным детективная история об отравлении Моцарта давно опровергнута, а Сальери оправдан судом, который состоялся через 170 лет после его смерти. Но в художественном восприятии многих людей он остается композитором-неудачником. Так ли это на самом деле? Кем был маэстро Сальери, учивший Бетховена, Шуберта, Листа, Черни? Какова на самом деле его музыка, которая в свое время была более популярна, чем музыка Моцарта? Об этом слушателям увлекательно расскажет Артем Михайлович, с его участием статус фестиваля существенно повышается.

- Поздравляю вас - участие в программе суперпрофессионала Варгафтика всегда расценивается сообществом как знак качества! Но вернемся к Сальери. Исполняют ли вообще Сальери в России? Где вы отыскали клавиры его сочинений?

- За всю Россию не скажу, но в Татарстане это первое в истории исполнение музыки Сальери на сцене БКЗ им. С. Сайдашева. У нас Сальери известен из-за литературного клише с легкой руки Пушкина, а вот музыку его мало кто слышал. Судя по афишам последних лет, его имя не звучало. Что касается Казани, то мы нашли только упоминание об исполнении Реквиема Сальери в Казанской ратуше несколько лет назад, а об исполнении симфонической музыки и инструментальных концертах ничего не известно.

Что касается нот… Их сканы имеются в открытом доступе, добыть их можно, главное, чтобы был интерес и желание. Разумеется, есть зарубежные издания целого ряда произведений Сальери, но некоторые из них до сих пор существуют только в рукописях, достать их можно через международные библиотеки, архивы. Но это половина дела. Чтобы попасть на сцену, партитура должна обрести партии на каждый пульт, нужно понять, какие тогда использовались инструменты, поскольку некоторые уже вышли из обихода. Например, бассетгорн (деревянный духовой инструмент, разновидность кларнета. – «ВК»), который в наше время заменяется на валторну. То есть существует довольно много чисто музыкальных тонкостей для редко исполняемой музыки, и то есть основная сложность состояла в том, что партитуры надо было отредактировать, адаптировать к современному оркестру.



- Иными словами, мало отыскать — с нотными рукописями нужно серьезно поработать?

- И мы такую работу провели: заново набирали партитуру увертюры к опере «Данаиды», которая, кстати, в свое время была очень популярной и ставилась в Гранд-опера. У нее интересная история: ее заказали учителю Сальери – знаменитому оперному реформатору, композитору Глюку, но тот был стар и болен и перепоручил задание Сальери. Только после оглушительного премьерного успеха Глюк всем раскрыл правду. С тех пор имя композитора Сальери утвердилось на самом высоком уровне. Знаменитый театр Ла Скала открывался в августе 1778 года оперой Сальери «Признанная Европа», потому что на тот момент он был самым знаменитым композитором Европы. Так же заново сделали партитуру арии из оперы «Тарар» (или «Аскур») – это тоже одна из самых популярных в свое время опер Сальери.

- Какой жестокий парадокс: после того как Пушкин «навесил ярлык» на бедного Сальери, широкие массы воспринимают его как «отравителя» Моцарта!

- Полагаю, что в свете распространенного тогда мнения Александр Сергеевич увидел в первую очередь глубокую философскую и психологическую тему «гения и злодейства». Литературный штамп «отравителя Моцарта» преследовал Сальери и в старости при его жизни, и после кончины. Вспомним посвященный этому же моменту фильм «Амадей», хотя в нем исследовалась тема зависти Сальери к Моцарту и не говорилось об отравлении. Но под впечатлением пьесы Шеффера, по которой и создан этот знаменитый фильм, в защиту Сальери по инициативе академического музыкального сообщества Италии в 1997 году состоялся суд. И Сальери оправдали.

Еще Сальери был выдающимся педагогом, и его Фортепианный концерт, который иногда исполняют за рубежом (но не у нас), мы сыграем в знак уважения к Сальери именно как к выдающемуся музыкальному педагогу. Среди его учеников были Бетховен, Шуберт, Лист, Черни и, кстати, старший сын Моцарта. Так вот, мы придумали, что этот концерт будут играть не один, а два пианиста! Это профессор Казанской консерватории Олег Шмаевский и ученица пятого класса нашей школы Анна Бушеева. Причем мы разложили партию на два рояля. И в этом диалоге будет перекличка поколений между педагогом и учеником.

- Это ноу-хау!



- В таком виде, действительно, фортепианный концерт Сальери будет исполнен впервые. Два рояля вместо одного, в каденциях солистов будут использоваться фрагменты из произведений учеников Сальери (то есть прозвучит музыка Бетховена, Шуберта, Листа, Черни). Такой подход позволит нам показать Сальери-педагога, который повлиял на дальнейшее развитие музыки. Этот номер в целом мы посвящаем преподавателям музыки, желая подчеркнуть, насколько значительна роль педагога в музыкальной культуре и искусстве. Педагог «из рук в руки» передает ученикам профессиональную традицию, личным примером вдохновляет их на труд, учит мастерству. До сих пор очень важен этот механизм сохранения традиций, без которого не обойтись. А Моцарт, кстати, никогда не преподавал, а если давал уроки, то очень неохотно, и никаких видных учеников после себя не оставил.

- То есть вы сознательно сформировали программу концерта, чтобы показать Сальери как фигуру созидательную, а не для того, чтобы усилить противоречие между ним и Моцартом?

- Совершенно верно. Это будет не противостояние, а творческий диалог. Например, увертюра из «Свадьбы Фигаро» Моцарта и яркая увертюра к опере Сальери «Данаиды», ария из оперы «Волшебная флейта» — и ария из оперы «Тартар», и фортепианные концерты мы выбрали в одной тональности — в до мажоре…

- Вадим Робертович, будь только один концерт, он уже стал бы большим явлением, событием музыкальной жизни республики. Но следом в рамках фестиваля 21 апреля грядет программа «Моцарт и Шнитке»!

- Возможно, сочетание имен кому-то покажется неожиданным, но на самом деле у Шнитке довольно многое взято из Моцарта. Альфред Шнитке – композитор, с которым связано такое явление, как полистилистика. В калейдоскопе стилей, которые он задействует, очень большое значение имеет Моцарт, моцартовские интонации, моцартовские украшения мелодии, ритмы. Для Шнитке Моцарт был очень ярким источником вдохновения. Об этом говорит и то, что он сочинил каденцию для солиста к Концерту № 21 Моцарта. С этим концертом Моцарта есть дополнительная интрига: так обычно не делают, но он прозвучит на фестивале дважды: сначала в программе «Моцарт и Сальери», а потом в «Моцарт и Шнитке». Седьмого апреля играет наша студентка Рината Садыкова, а 21 апреля – один из самых ярких российских пианистов нового поколения, лауреат международных конкурсов, обладатель специального приза фонда Эмиля Гилельса, амбассадор проекта «Русская фортепианная школа» Владимир Родин. Он исполнит концерт Моцарта с каденцией, написанной Шнитке специально для этого произведения. И это далеко не частый выбор исполнителей. Итак, во втором отделении будет звучать музыка самого Шнитке, в которой мы, конечно же, услышим нотки Моцарта. Фактически это будет сольный концерт Владимира Родина, который исполнит фортепианные концерты Моцарта и Шнитке в обоих отделениях. А в качестве увертюры к каждому отделению наш оркестр исполнит «Маленькую ночную серенаду» Моцарта и пьесу «Полет» Шнитке (из музыки к кинофильму «Сказка странствий»). И сразу станет понятно, что у разделенных веками композиторов есть что-то общее: оба психологически влияют на слушателя, оба тонко чувствуют окружающий мир, а игра настроений внутри произведений очень свойственна каждому из них.

- Завершит фестиваль тоже эксклюзивная программа?

- И опять придется повторить слово «впервые». Потому что мы впервые выстроим диалог теперь уже не между Моцартом и каким-то другим композитором, а между Моцартом – гениальным ребенком, вундеркиндом, в семь лет написавшим свою первую симфонию, и Моцартом – зрелым мастером. То есть диалог между произведениями, которые он создал в возрасте младше десяти лет, и произведениями последних лет жизни. Мы сыграем первую симфонию и последнюю симфонию. Они впервые в Казани прозвучат в одном концерте. А между ними - произведения в жанрах, к которым Моцарт обращался всего один раз в жизни: фрагменты из кводлибета «Музыкальная галиматья», психологическая и виртуозная Концертная симфония (или Двойной концерт) для скрипки и альта с оркестром и Концерт для кларнета с оркестром, написанный композитором менее чем за два месяца до смерти. Отсюда и название — «Первая, последняя, единственная».

- Вадим Робертович, далеко не каждый ректор столько всего задумывает и, что важно, успешно реализует. Но то, что вы также стали выступать в качестве дирижера, для многих оказалось неожиданным. Как эта тяга в вас проснулась?

- Я начинающий дирижер, хотя мне давно хотелось освоить эту уникальную профессию. Про некоторые профессии говорят, что это профессии «второй половины жизни». Дирижерская в их числе. И я решился поступить на учебу по программе профессиональной переподготовки в Российскую академию музыки имени Гнесиных, так что я одновременно ректор и студент. Мое обучение завершается в этом году. На итоговую аттестацию надо представить концертную программу с определенными требованиями по жанрам и продолжительности. У меня, конечно, все уже перевыполнено с учетом того, что мы с оркестром активно выступаем в разных направлениях и стилях. Мы много гастролируем, включая ближнее зарубежье, и нас везде очень хорошо встречают. Международный оркестр консерватории существует два с половиной года. Премьерное выступление состоялось в 2023 году, когда мы выступили с программой, посвященной Баху, совместно с солистами из Узбекистана.

Наш оркестр существует в составе Оперно-симфонической студии в качестве учебно-производственного комплекса, что предусмотрено Федеральным законом «Об образовании». Оркестр небольшой, состав набирается в зависимости от исполняемой программы. Сейчас, например, тот, что прописан в партитурах Моцарта. Это полная струнная и деревянно-духовая группа, к исполнению музыки Сальери привлекли тромбоны, которых в моцартовских сочинениях из нашей программы, кстати, нет.

Добавим, что распоряжение о создании в Казани консерватории республиканского (РСФСР) подчинения Совета народных комиссаров СССР № 6068-р было подписано 13 апреля 1945 года. Редакция «Вечерней Казани» поздравляет ведущий творческих вуз с его 81-летием.