Центральное место в экспозиции «Книжные карикатуры» в Национальной библиотеке занимают работы иранских художников - участников V Международной книжной биеннале, организованной Фондом публичных библиотек Ирана.

Официальный сборник биеннале в фонд Национальной библиотеки передан Генеральным консульством Исламской Республики Иран в Казани в рамках культурной программы XVI саммита БРИКС в 2024 году.

С работами иранских карикатуристов органично соседствуют рисунки советских и российских коллег из известных на весь СССР и РФ сатирических журналов «Чаян» и «Крокодил».

Тематика карикатур охватывает широкий спектр вопросов, связанных с книгой и чтением: взаимоотношения детей и литературы, трансформация книги в эпоху цифровых медиа, образы библиотекаря и библиотеки как пространства просвещения и культурного диалога. Через иронию, метафору и художественную гиперболу (гротескное преувеличение) мастера шаржа осмысляют место книги в жизни современного человека. Мы видим, что книжная карикатура стремится стать зеркалом продвижения книги и культуры чтения.

На торжественное открытие выставки (первое июня, начало в 15:00) ожидают генерального консула Исламской Республики Иран в Казани Давуда Мирзахани, уполномоченного по правам ребенка в РТ Светлану Захарову, главного редактора журнала «Чаян» Рафаэля Халилуллова, директора КХУ им. Н.И. Фешина Ольгу Гильмутдинову, профессора, доктора исторических наук, специалиста в области книговедения, истории татарской книги Айсылу Мансурову, доцента кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, директора учебного центра «Школа искусств» Института дизайна КФУ Эльзу Баширову и других представителей научной и культурной общественности республики.

Также экспозиция дополнена букварями на разных языках народов из фондов Национальной библиотеки РТ. И это не просто артефакты из прошлого, а свидетельства неустанного стремления человека к передаче знаний, сохранению и приумножению мудрости поколений. Ведь каждый букварь – не только пособие для детей, но и зеркало эпохи, в котором отразились взгляды на воспитание, образование и мир в целом. По представленным образцам букварей можно проследить, как менялись подходы к обучению, как эволюционировали сами буквы, отражая дух и культуру своего времени.

Но особое место среди них занимает особая книга – это букварь, буквально опаленный войной. Книгу вынесли из-под завалов Дома культуры города Рубежное Луганской Народной Республики и сохранили как фрагмент мирной жизни, который вырвали у войны. Историю о спасенном букваре узнали представители Татарстана, помогавшие восстановлению города. Они перевезли его в республику и передали в Национальную библиотеку. По словам сотрудников НБ РТ, теперь опаленный букварь воспринимается как бесценный свидетель любви к жизни и символ понимания ценности человеческой духовности и культуры.

