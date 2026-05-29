Международный фестиваль кукольных театров «Шомбай-фест» соберет на сцене театра кукол «Экият» лучшие коллективы страны, а также из Республики Сербской, Республики Мали и Казахстана.

В Казань привезут свои новые спектакли отечественные коллективы из Благовещенска, Уфы, Донецка, Курска, Белгорода, Кирова, Саранска, Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с зарубежными коллегами они представят многообразие кукольного жанра. Всего с 17 по 21 июня казанцы увидят 14 ярких спектаклей - от традиционного жанра до новых форм в разных техниках. Из них пять постановок для взрослых и девять - для детей.

Афишу фестиваля составят такие постановки, как «Ортеке» Государственного академического театра кукол города Алматы, «Паустовский – детям» Московского театра кукол, «Миргачан, или Тайна Тунгусского метеорита» Амурского областного театра кукол, «Забытая история» Детского театра Республики Сербской, «Маленький Сиу» театра Sogolon из Республики Мали, «Тараканище» Санкт-Петербургского Большого театра кукол, «Тьма египетская» Башкирского театра кукол, «Ястребок» (или «Сказка о бумажном самолетике») Кировского театра кукол. Курский театр кукол порадует взрослых постановкой «Письма другу» по произведениям Иосифа Бродского, а Донецкий академический театр кукол представит спектакль «Под звуки канонады», который, несомненно, вызовет сильные эмоции.

Обратите внимание на то, что на фестивале у вас есть возможность познакомиться с тремя спектаклями-номинантами на главную национальную российскую премию в области театрального искусства «Золотая маска»: это уже упомянутые «Тараканище», «Ястребок» и «Тьма египетская».

Оценивать мастерство участников предстоит авторитетному жюри, в состав которого вошли российский театральный режиссер и продюсер Давид Бурман; театровед, театральный критик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Дина Давлетшина; театральный критик Нияз Игламов; театральный и музыкальный критик, кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора журнала «Театральная афиша столицы» Ольга Романцова, а также режиссер, педагог, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ Александр Стависский.

Эксперты определят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Новация фестиваля».

Традиционно на фестивале вручат специальную премию культурных обозревателей Казани. В состав журналистского жюри вошли Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Туманов, Айрат Бик-Булатов, Елена Шевченко, Рузиля Мухаметова, Ольга Юхновская, Эльвира Садреева и Жамиль Салимгареев. Им предстоит выбрать лучший театр среди участников фестиваля.

Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-фест» был создан по инициативе министерства культуры Республики Татарстан и Татарского государственного театра кукол «Экият» и впервые прошел в Казани в 2013 году. Следующие смотры кукольных коллективов проходили в 2016, 2019, 2022, 2024 годах. За это время в фестивале приняли участие более 80 театров кукол Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль «Шомбай-фест» открыт для зрителей любых возрастов, кто хочет ближе познакомиться с магическим искусством театра кукол.

Напомним также, что поставленный в 2023 году худруком театра «Экият» Ильгизом Зайниевым «Авиатор» по произведению Евгения Водолазкина принес казанскому коллективу сразу три «Золотых маски» в 2024-м. Известный писатель посмотрел эту постановку, будучи с визитом в Казани, и высоко оценил спектакль.

Кстати, по нашим сведениям, Евгений Германович Водолазкин намеревается в августе вновь посетить столицу Татарстана вместе с супругой Татьяной Руди, с которой они вместе работают в Институте русской литературы (Пушкинском Доме). В планах звездной четы – посещение «Экията», чтобы еще раз посмотреть золотомасочного казанского «Авиатора».

