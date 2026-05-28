На VK Fest в Казани вновь будет татарская сцена, она объединит исполнителей новой татарской эстрады и этно-попа, а также альтернативного рока, хип-хопа и электронного звучания. Об этом сообщили организаторы.

На сцене выступят известные татарские исполнители: Beku, Il’giz и Malsi Music, Дышать, Defne, Gauga, Хижина Музыканта, Марат Яруллин и DJ Сулейман.

Татарская сцена была впервые представлена в 2025 году. Это случилось впервые в истории фестиваля, когда за пределами Москвы и Санкт-Петербурга появилась вторая музыкальная сцена, полностью посвященная локальной культуре.

«Сцена вновь объединит артистов, работающих с татарской музыкальной традицией и современным звучанием, и покажет, что национальная культура органично существует в большом молодежном фестивальном пространстве», - заявили организаторы.

Напомним, первым по стране VK Fest пройдёт в столице Татарстана, а уже потом отгремит и в других российских городах. 7 июня жители и гости города смогут услышать любые треки, встретиться с именитыми звездами и узнать много нового на мастер-классах и лекториях. Стало известно, что необычного, не считая музыкальной программы, подготовили в этом году организаторы.

