Фонд «Нэфис» передал миллион рублей и 500 подарков к празднику Каравон
Праздник состоится в селе Никольское Лаишевского района Татарстана.
Благотворительный фонд «Нэфис» по инициативе депутата Госдумы РФ, учредителя фонда Ирека Богуславского поддержал Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». Фонд направил миллион рублей на организацию мероприятия. Праздник состоится 23 мая в селе Никольское Лаишевского района Татарстана.
Для участников и гостей фестиваля фонд «Нэфис» также передал 500 подарочных наборов с бытовой химией. В их состав вошли твёрдое мыло, чистящие средства, стиральные порошки и средства для мытья посуды.
«Традиции народов, живущих в России, – это основа нашего общего культурного богатства. Их сохранение помогает укреплять взаимопонимание в обществе и поддерживает преемственность поколений. Фестиваль «Каравон» – это яркий пример того, что традиции живы и любимы нашими гражданами», – говорит депутат Госдумы РФ, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.
Отметим, что благотворительный фонд «Нэфис» ежегодно поддерживает проведение фестиваля. В прошлом году «Каравон» посетили более 17 тысяч человек.
Каравон – один из самых ярких праздников русской народной культуры, отмечаемых в Татарстане. На его площадке выступают творческие коллективы из разных регионов России, проходят конкурсы, ярмарки мастеров и мастер-классы по старинным ремёслам. Главная особенность фестиваля – хороводы с характерным «утиным» шагом. С 2003 года по указу президента Татарстана праздник входит в число государственных.
