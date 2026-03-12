Под знаком «Весеннего Моцартовского фестиваля» пройдут в Казани март и апрель
Международный концертный оркестр Казанской государственной консерватории представит четыре незаурядных программы. Прозвучат знаменитые и редко исполняемые произведения Моцарта, а некоторые в Казани исполнят впервые.
В 2026 году весь мир отмечает 270-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта - символа музыкальной гениальности и вечной молодости, героя множества книг и фильмов, самого исполняемого композитора мира.
«Моцарт – это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии», – писал Шостакович. Гармоничная, целительная музыка Моцарта будет звучать на концертах «Весеннего Моцартовского фестиваля» Международного концертного оркестра Казанской государственной консерватории на сцене БКЗ им. С.Сайдашева. Коллектив молодых виртуозов успешно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и других культурных столицах. Художественный руководитель оркестра и дирижер – ректор КГК, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев. Коллектив, известный своими новаторскими программами и оригинальным исполнительским подходом.
Фестиваль стартует на сцене БКЗ им. С. Сайдашева 12 марта. На его открытии прозвучат знаменитые «Маленькая ночная серенада» и Симфония №40, красивейшие части из Концертов для фортепиано, скрипки, арфы и флейты, фагота с оркестром, а также Анданте для струнного басового квинтета.
Концерт «Моцарт и Сальери» продолжит фестивальную программу 7 апреля. Имена этих композиторов связаны самым знаменитым в мире музыки психологическим триллером. Сочиненная великим Пушкиным детективная история об отравлении Моцарта давно опровергнута, а Сальери - оправдан судом, который, кстати, состоялся через 170 лет после его смерти. Впервые в Казани прозвучат такие произведения Сальери как Увертюра из оперы «Данаиды», финал симфонии «День Ангела», ария из оперы «Тарар» и Фортепианный концерт. Интересно, что в том же концерте публика услышит знаменитые шедевры Моцарта: Увертюру из оперы «Свадьба Фигаро», арию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», знаменитый Концерт №21 для фортепиано с оркестром.
Яркой страницей «Весеннего Моцартовского фестиваля» станет концерт «Моцарт и Шнитке», который 21 апреля позволит слушателям ощутить и удивительную связь времен, и их глубокое различие. Программа включает музыку «солнечного» Моцарта (Фортепианный концерт №21 с каденцией Шнитке и «Маленькую ночную серенаду») и одного из самых ярких композиторов-психологов XX века Альфреда Шнитке («Полет» из кинофильма «Сказка странствий» и Концерт для фортепиано и струнного оркестра). В этот вечер с Международным концертным оркестром Казанской консерватории выступит один из самых ярких российских пианистов нового поколения, лауреат международных конкурсов, обладатель специального приза фонда Эмиля Гилельса и премии Grand-Prix Всероссийского конкурса «Созвучие», амбассадор проекта «Русская Фортепианная Школа» Владимир Родин.
Заключительный вечер фестиваля с интригующим названием «Первая, последняя, единственные…» состоится 28 апреля. Музыкальная программа объединит сочинения гениального ребенка, написанные им до десяти лет, и произведения, написанные в последние годы жизни великого композитора. Впервые в Казани прозвучат в одном концерте Первая и Сорок первая (последняя) симфонии Моцарта. А между ними исполнят произведения в жанрах, к которым Моцарт обращался всего один раз в жизни: фрагменты из кводлибета «Музыкальная галиматья», психологическая и виртуозная Концертная симфония (или Двойной концерт) для скрипки и альта с оркестром и Концерт для кларнета с оркестром, написанный композитором менее чем за два месяца до смерти.
Также в рамках абонемента состоится три выездных концерта - в Йошкар-Оле, Воткинске и Ижевске.
Музыка австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756 – 1791) оказывает на людей самое сильное оздоровительное воздействие. Более того, музыкальные произведения этого композитора способны творить невероятные вещи, исцеляя людей от огромного количества недугов.
О благотворном влиянии классической музыки на человека говорят уже дано. В 1950-х годах французский врач-фониатр Альфред Томатис проводил научные эксперименты, в ходе которых доказал, что прослушивание музыки Моцарта может улучшить IQ человека, ему принадлежит термин «Эффект Моцарта»; ее также признали оказывающей терапевтическое воздействие при ДЦП, эпилепсии, аутизме и многих неврологических заболеваниях, это научно доказано.
Первые опыты были проведены на крысах: два месяца они слушали по 12 часов сонату до-мажор Моцарта. Результат: крысы «поумнели» и стали пробегать лабиринт на 27% быстрее и делали значительно меньшее ошибок (на 37%), чем их обычные сородичи.
Теперь о людях: исследуя активность мозга с помощью магнитного резонанса ученые убедились в том, что любая музыка воздействует на человеческий мозг, возбуждая так называемый слуховой центр, а в иных случаях также возбуждались участки мозга, связанные с эмоциями. Но только при прослушивании музыки Моцарта, как образно выразились ученые, практически вся кора головного мозга начинала светиться.
Как никакая другая музыка Моцарта оказывает огромное влияние на лечение целого ряда серьезных болезней, включая эпилепсию. Ученые экспериментальным путем определили, что звуки сонат Моцарта (особенно соната К 448) способны купировать эпилептические припадки (уменьшить количество эпилептических атак).
Мало кто знает, что всемирно известный актер Жерар Депардье в начале своей карьеры имел сильный дефект: он заикался и страдал забывчивостью. Уже упомянутый врач Альфред Томатис прописал ему несколько месяцев ежедневного слушания по два часа музыки Моцарта. Результат превзошел ожидания: Депардье полностью избавился от недуга. Британские нейробиологи во главе с Дэвидом Льюис-Ходжсоном исследовали вопрос о влиянии музыки на уровень стресса. И оказалось, что с помощью определенных песен стресс испытуемых можно снизить до 65 процентов. Среди них – «Канцонетта Суллария» Моцарта.
Теория «Эффекта Моцарта» получила настолько огромный общественный резонанс, что компакт-диски Моцарта попали в самое начало списков музыкальных бестселлеров. Да вы и сами об этом, конечно, знаете!
