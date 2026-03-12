Международный концертный оркестр Казанской государственной консерватории представит четыре незаурядных программы. Прозвучат знаменитые и редко исполняемые произведения Моцарта, а некоторые в Казани исполнят впервые.

Автор фото: КГК им. Н. Жиганова

В 2026 году весь мир отмечает 270-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта - символа музыкальной гениальности и вечной молодости, героя множества книг и фильмов, самого исполняемого композитора мира.

«Моцарт – это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии», – писал Шостакович. Гармоничная, целительная музыка Моцарта будет звучать на концертах «Весеннего Моцартовского фестиваля» Международного концертного оркестра Казанской государственной консерватории на сцене БКЗ им. С.Сайдашева. Коллектив молодых виртуозов успешно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и других культурных столицах. Художественный руководитель оркестра и дирижер – ректор КГК, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев. Коллектив, известный своими новаторскими программами и оригинальным исполнительским подходом.

Фестиваль стартует на сцене БКЗ им. С. Сайдашева 12 марта. На его открытии прозвучат знаменитые «Маленькая ночная серенада» и Симфония №40, красивейшие части из Концертов для фортепиано, скрипки, арфы и флейты, фагота с оркестром, а также Анданте для струнного басового квинтета.

Автор фото: КГК им. Н. Жиганова

Концерт «Моцарт и Сальери» продолжит фестивальную программу 7 апреля. Имена этих композиторов связаны самым знаменитым в мире музыки психологическим триллером. Сочиненная великим Пушкиным детективная история об отравлении Моцарта давно опровергнута, а Сальери - оправдан судом, который, кстати, состоялся через 170 лет после его смерти. Впервые в Казани прозвучат такие произведения Сальери как Увертюра из оперы «Данаиды», финал симфонии «День Ангела», ария из оперы «Тарар» и Фортепианный концерт. Интересно, что в том же концерте публика услышит знаменитые шедевры Моцарта: Увертюру из оперы «Свадьба Фигаро», арию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», знаменитый Концерт №21 для фортепиано с оркестром.

Яркой страницей «Весеннего Моцартовского фестиваля» станет концерт «Моцарт и Шнитке», который 21 апреля позволит слушателям ощутить и удивительную связь времен, и их глубокое различие. Программа включает музыку «солнечного» Моцарта (Фортепианный концерт №21 с каденцией Шнитке и «Маленькую ночную серенаду») и одного из самых ярких композиторов-психологов XX века Альфреда Шнитке («Полет» из кинофильма «Сказка странствий» и Концерт для фортепиано и струнного оркестра). В этот вечер с Международным концертным оркестром Казанской консерватории выступит один из самых ярких российских пианистов нового поколения, лауреат международных конкурсов, обладатель специального приза фонда Эмиля Гилельса и премии Grand-Prix Всероссийского конкурса «Созвучие», амбассадор проекта «Русская Фортепианная Школа» Владимир Родин.

Автор фото: соцсети

Заключительный вечер фестиваля с интригующим названием «Первая, последняя, единственные…» состоится 28 апреля. Музыкальная программа объединит сочинения гениального ребенка, написанные им до десяти лет, и произведения, написанные в последние годы жизни великого композитора. Впервые в Казани прозвучат в одном концерте Первая и Сорок первая (последняя) симфонии Моцарта. А между ними исполнят произведения в жанрах, к которым Моцарт обращался всего один раз в жизни: фрагменты из кводлибета «Музыкальная галиматья», психологическая и виртуозная Концертная симфония (или Двойной концерт) для скрипки и альта с оркестром и Концерт для кларнета с оркестром, написанный композитором менее чем за два месяца до смерти.

Также в рамках абонемента состоится три выездных концерта - в Йошкар-Оле, Воткинске и Ижевске.

Музыка австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756 – 1791) оказывает на людей самое сильное оздоровительное воздействие. Более того, музыкальные произведения этого композитора способны творить невероятные вещи, исцеляя людей от огромного количества недугов.

О благотворном влиянии классической музыки на человека говорят уже дано. В 1950-х годах французский врач-фониатр Альфред Томатис проводил научные эксперименты, в ходе которых доказал, что прослушивание музыки Моцарта может улучшить IQ человека, ему принадлежит термин «Эффект Моцарта»; ее также признали оказывающей терапевтическое воздействие при ДЦП, эпилепсии, аутизме и многих неврологических заболеваниях, это научно доказано.

Первые опыты были проведены на крысах: два месяца они слушали по 12 часов сонату до-мажор Моцарта. Результат: крысы «поумнели» и стали пробегать лабиринт на 27% быстрее и делали значительно меньшее ошибок (на 37%), чем их обычные сородичи.

Теперь о людях: исследуя активность мозга с помощью магнитного резонанса ученые убедились в том, что любая музыка воздействует на человеческий мозг, возбуждая так называемый слуховой центр, а в иных случаях также возбуждались участки мозга, связанные с эмоциями. Но только при прослушивании музыки Моцарта, как образно выразились ученые, практически вся кора головного мозга начинала светиться.

Автор фото: КГК им. Н. Жиганова

Как никакая другая музыка Моцарта оказывает огромное влияние на лечение целого ряда серьезных болезней, включая эпилепсию. Ученые экспериментальным путем определили, что звуки сонат Моцарта (особенно соната К 448) способны купировать эпилептические припадки (уменьшить количество эпилептических атак).

Мало кто знает, что всемирно известный актер Жерар Депардье в начале своей карьеры имел сильный дефект: он заикался и страдал забывчивостью. Уже упомянутый врач Альфред Томатис прописал ему несколько месяцев ежедневного слушания по два часа музыки Моцарта. Результат превзошел ожидания: Депардье полностью избавился от недуга. Британские нейробиологи во главе с Дэвидом Льюис-Ходжсоном исследовали вопрос о влиянии музыки на уровень стресса. И оказалось, что с помощью определенных песен стресс испытуемых можно снизить до 65 процентов. Среди них – «Канцонетта Суллария» Моцарта.



Теория «Эффекта Моцарта» получила настолько огромный общественный резонанс, что компакт-диски Моцарта попали в самое начало списков музыкальных бестселлеров. Да вы и сами об этом, конечно, знаете!