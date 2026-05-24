Открытые бассейны в Казани: сколько стоит спастись от жары
В пик знойной погоды многие бегут на городские пляжи, чтобы от души поплавать и получить заветный загар. Очевидный выбор, но не единственный. Подробнее разберем, где казанцам искать альтернативу, и сколько за это придется заплатить.
Скоро на городских пляжах откроется купальный сезон. Пока официально они недоступны, и некоторые, в поисках прохлады и пляжного отдыха, отправляются к открытым бассейнам.
На самом деле в Казани открытых бассейнов не много - буквально четыре объекта - в «Ривьере», гостиничном комплексе «Дубай», термокомплексе «Пляж» и отеле «Ак Барс Гольф Резорт». Рассмотрим, сколько будет стоить отдохнуть в каждом из них, и какие услуги входят в эту стоимость. Предупреждаем – такой вид досуга не из дешевых.
Пляж аквапарка «Ривьера»
О пляже аквапарка «Ривьера» знает буквально каждый житель, да и гость Казани. Атмосферные фотографии и видео с этого места постоянно появляются в социальных сетях. Однако отзывы в различных сервисах карт и навигации неоднозначные: в одном пляж оценили на пять, в другом – на 2,9. В первом случае оценивается полностью гостинично-развлекательный парк «Ривьера», бассейн же половина «комментирующих» ругает. В основном недовольны неоправданно дорогим отдыхом: люди жалуются на ледяную воду в бассейне, нехватку зонтиков и невкусную еду. В летние дни, по словам отдыхавших на пляже, людей очень много – даже с утра.
Пляж на «Ривьере» работает с 9 утра и до 8 вечера. Стоимость взрослого и детского билета в мае на полный день составляет 1990 и 1590 рублей. Можно взять билеты на несколько часов. Есть два тарифа: вечерний (с 15:00 до 20:00) – 1790 и 1490 рублей, и три часа (с 17:00 до 20:00) – 1350 и 1250 рублей за взрослый и детский билеты соответственно. В стоимость посещения входят шезлонги, сауна, душевые и раздевалки. На территории есть кафе.
В «Ривьере» отметили, что цены постоянно меняются – их обязательно необходимо проверять на официальном сайте. В плохую погоду цены могут доходить до 300 рублей, при этом в распоряжении гостей будет подогреваемый 80-метровый бассейн, бани и сауны.
Несмотря на негативные отзывы, желающих отдохнуть в гостинично-развлекательном комплексе много – большинство едут сюда в основном ради водных аттракционов и саун, а не из-за отдельной территории пляжа. Если вы берёте билет на полный день, то есть возможность посетить весь аквапарк. В основном впечатления от него хорошие: гости хвалят разнообразие бассейнов, саун и водных аттракционов. Детям в аквапарке и на территории пляжа точно будет чем заняться.
«У нас есть специальная зона для детей с неглубокими бассейнами и игровыми элементами. Глубина детского бассейна разнообразна, и возрастные ограничения составляют от 0 до 12 лет. Допустимый вес - до 50 кг, рост - до 140 сантиметров. На территории аквапарка и летнего пляжа проводятся анимационные программы для детей и взрослых» – рассказали в «Ривьере».
В гостинично-развлекательном парке отметили, что в период каникул, жаркую погоду, в выходные и праздничные дни наблюдается высокий поток посетителей.
Гостиничный комплекс «Дубай»
Гостиничный комплекс «Дубай» также хвалят, однако бассейн устраивает лишь половину гостей. Однако в последнее время отзывы все же хорошие: отдыхающие отмечают комфортную температуру воды, чистую и аккуратную территорию. Детям тоже есть, где поплавать - на территории детский неглубокий бассейн. Хвалят здесь и персонал, и еду, а именно шашлыки и хот-доги. Единственный минус – желающих отдохнуть бывает слишком много, поэтому шезлонгов может хватить не всем, придётся постоять в очередях. В прошлом году жаловались на бессмысленность VIP-билеты, приобретая которые шанс отдохнуть в более комфортных условиях без очередей невысок. Отдельного входа на территорию для посетителей в особым билетом нет, за шезлонги и зонтики тоже придётся «побороться». Данных о стоимости билетов в открытых источниках нет. Сами отдыхающие отмечали, что летом прошлого года VIP-билеты стоили две тысячи рублей на одного.
К слову, проверить всё это можно будет только 1 июня - именно тогда открывается сезон. Также стоит учитывать, что это площадка находится не в центре города – нужно ехать в сторону Дербышек.
Ак Барс Гольф Резорт
Ещё одно место, но пока что ещё малоизвестное – отель Ак Барс Гольф Резорт в жилом массиве «Займище», где каждый желающий без проживания в отеле может отдохнуть у открытого 20-метрового бассейна глубиной 1,6 метра. Пока отзывов немного, но все они положительные – гости оценили чистоту и температуру. Очевидно, что пока ажиотажа нет, поэтому в больших очередях стоять не придётся.
В стоимость посещения акватермальной зоны входит хамам, сауны, душ впечатлений, купель, гидромассаж для ног с подогреваемой скамьей и сам бассейн с панорамным видом на Волгу. Рядом расположены зоны отдыха с шезлонгами и бар.
Для детей как таковых отдельных видов развлечений нет. Цена такого отдыха, мягко говоря, не маленькая. За целый день в будни придется отдать 13 тысяч рублей взрослому и 11 тысяч рублей за ребенка, в выходные дороже – 16 и 13 тысяч рублей. Ещё есть тариф на трехчасовое посещение – с 11:30 до 14:30. За это необходимо будет отдать 9 тысяч рублей за взрослого и 7,5 тысячи рублей за ребёнка. Для проживающих в отеле стоимость отдыха будет ниже: от 1500 до 4000 рублей.
Термальный комплекс «Пляж»
Термальный комплекс «Пляж» на Оренбургском тракте открылся в прошлом году и уже успел завоевать постоянных гостей. Бассейн на улице здесь работает круглый год. Гости отмечают его комфортную температуру и чистую воду, однако есть жалобы на размеры бассейны - он попросту не может вместить всех желающих. Шезлонгов здесь также не хватает. Возникают, по всей видимости, проблемы с едой – слишком дорого и невкусно, со своим, как и на территорию других бассейнов, не пропускают, отмечают гости. Для детей на территории комплекса созданы специальные игровые зоны, есть неглубокие бассейны.
Стоимость билета зависит от количества часов посещения. Например, за два часа необходимо будет отдать 780 рублей, за четыре часа – 1560 рублей. Безлимит от пяти часов будет стоит 1950 рублей. И всё это в будни за одного взрослого. В выходные дни цена возрастает примерно на 400 рублей. Здесь часто проходят акции, поэтому есть возможность попасть на территорию по более низкой цене.
В любом случае, отдых в таких местах обойдется дороже, чем на городском пляже. Но в таких комплексах больше возможностей и видов досуга, комфортнее и чище вода. Проблемы возникают лишь в бесконечных очередях их желающих отдохнуть, что не решается иногда даже VIP-билетами.
