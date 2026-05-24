В пик знойной погоды многие бегут на городские пляжи, чтобы от души поплавать и получить заветный загар. Очевидный выбор, но не единственный. Подробнее разберем, где казанцам искать альтернативу, и сколько за это придется заплатить.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Скоро на городских пляжах откроется купальный сезон. Пока официально они недоступны, и некоторые, в поисках прохлады и пляжного отдыха, отправляются к открытым бассейнам.

На самом деле в Казани открытых бассейнов не много - буквально четыре объекта - в «Ривьере», гостиничном комплексе «Дубай», термокомплексе «Пляж» и отеле «Ак Барс Гольф Резорт». Рассмотрим, сколько будет стоить отдохнуть в каждом из них, и какие услуги входят в эту стоимость. Предупреждаем – такой вид досуга не из дешевых.

Пляж аквапарка «Ривьера»

О пляже аквапарка «Ривьера» знает буквально каждый житель, да и гость Казани. Атмосферные фотографии и видео с этого места постоянно появляются в социальных сетях. Однако отзывы в различных сервисах карт и навигации неоднозначные: в одном пляж оценили на пять, в другом – на 2,9. В первом случае оценивается полностью гостинично-развлекательный парк «Ривьера», бассейн же половина «комментирующих» ругает. В основном недовольны неоправданно дорогим отдыхом: люди жалуются на ледяную воду в бассейне, нехватку зонтиков и невкусную еду. В летние дни, по словам отдыхавших на пляже, людей очень много – даже с утра.

Пляж на «Ривьере» работает с 9 утра и до 8 вечера. Стоимость взрослого и детского билета в мае на полный день составляет 1990 и 1590 рублей. Можно взять билеты на несколько часов. Есть два тарифа: вечерний (с 15:00 до 20:00) – 1790 и 1490 рублей, и три часа (с 17:00 до 20:00) – 1350 и 1250 рублей за взрослый и детский билеты соответственно. В стоимость посещения входят шезлонги, сауна, душевые и раздевалки. На территории есть кафе.

В «Ривьере» отметили, что цены постоянно меняются – их обязательно необходимо проверять на официальном сайте. В плохую погоду цены могут доходить до 300 рублей, при этом в распоряжении гостей будет подогреваемый 80-метровый бассейн, бани и сауны.

Автор фото: соцсети аквапарка «Ривьера»

Несмотря на негативные отзывы, желающих отдохнуть в гостинично-развлекательном комплексе много – большинство едут сюда в основном ради водных аттракционов и саун, а не из-за отдельной территории пляжа. Если вы берёте билет на полный день, то есть возможность посетить весь аквапарк. В основном впечатления от него хорошие: гости хвалят разнообразие бассейнов, саун и водных аттракционов. Детям в аквапарке и на территории пляжа точно будет чем заняться.

«У нас есть специальная зона для детей с неглубокими бассейнами и игровыми элементами. Глубина детского бассейна разнообразна, и возрастные ограничения составляют от 0 до 12 лет. Допустимый вес - до 50 кг, рост - до 140 сантиметров. На территории аквапарка и летнего пляжа проводятся анимационные программы для детей и взрослых» – рассказали в «Ривьере».

В гостинично-развлекательном парке отметили, что в период каникул, жаркую погоду, в выходные и праздничные дни наблюдается высокий поток посетителей.

Гостиничный комплекс «Дубай»

Гостиничный комплекс «Дубай» также хвалят, однако бассейн устраивает лишь половину гостей. Однако в последнее время отзывы все же хорошие: отдыхающие отмечают комфортную температуру воды, чистую и аккуратную территорию. Детям тоже есть, где поплавать - на территории детский неглубокий бассейн. Хвалят здесь и персонал, и еду, а именно шашлыки и хот-доги. Единственный минус – желающих отдохнуть бывает слишком много, поэтому шезлонгов может хватить не всем, придётся постоять в очередях. В прошлом году жаловались на бессмысленность VIP-билеты, приобретая которые шанс отдохнуть в более комфортных условиях без очередей невысок. Отдельного входа на территорию для посетителей в особым билетом нет, за шезлонги и зонтики тоже придётся «побороться». Данных о стоимости билетов в открытых источниках нет. Сами отдыхающие отмечали, что летом прошлого года VIP-билеты стоили две тысячи рублей на одного.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К слову, проверить всё это можно будет только 1 июня - именно тогда открывается сезон. Также стоит учитывать, что это площадка находится не в центре города – нужно ехать в сторону Дербышек.

Ак Барс Гольф Резорт

Ещё одно место, но пока что ещё малоизвестное – отель Ак Барс Гольф Резорт в жилом массиве «Займище», где каждый желающий без проживания в отеле может отдохнуть у открытого 20-метрового бассейна глубиной 1,6 метра. Пока отзывов немного, но все они положительные – гости оценили чистоту и температуру. Очевидно, что пока ажиотажа нет, поэтому в больших очередях стоять не придётся.

В стоимость посещения акватермальной зоны входит хамам, сауны, душ впечатлений, купель, гидромассаж для ног с подогреваемой скамьей и сам бассейн с панорамным видом на Волгу. Рядом расположены зоны отдыха с шезлонгами и бар.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для детей как таковых отдельных видов развлечений нет. Цена такого отдыха, мягко говоря, не маленькая. За целый день в будни придется отдать 13 тысяч рублей взрослому и 11 тысяч рублей за ребенка, в выходные дороже – 16 и 13 тысяч рублей. Ещё есть тариф на трехчасовое посещение – с 11:30 до 14:30. За это необходимо будет отдать 9 тысяч рублей за взрослого и 7,5 тысячи рублей за ребёнка. Для проживающих в отеле стоимость отдыха будет ниже: от 1500 до 4000 рублей.

Термальный комплекс «Пляж»

Термальный комплекс «Пляж» на Оренбургском тракте открылся в прошлом году и уже успел завоевать постоянных гостей. Бассейн на улице здесь работает круглый год. Гости отмечают его комфортную температуру и чистую воду, однако есть жалобы на размеры бассейны - он попросту не может вместить всех желающих. Шезлонгов здесь также не хватает. Возникают, по всей видимости, проблемы с едой – слишком дорого и невкусно, со своим, как и на территорию других бассейнов, не пропускают, отмечают гости. Для детей на территории комплекса созданы специальные игровые зоны, есть неглубокие бассейны.

Автор фото: соцсети термального комплекса «Пляж»

Стоимость билета зависит от количества часов посещения. Например, за два часа необходимо будет отдать 780 рублей, за четыре часа – 1560 рублей. Безлимит от пяти часов будет стоит 1950 рублей. И всё это в будни за одного взрослого. В выходные дни цена возрастает примерно на 400 рублей. Здесь часто проходят акции, поэтому есть возможность попасть на территорию по более низкой цене.

В любом случае, отдых в таких местах обойдется дороже, чем на городском пляже. Но в таких комплексах больше возможностей и видов досуга, комфортнее и чище вода. Проблемы возникают лишь в бесконечных очередях их желающих отдохнуть, что не решается иногда даже VIP-билетами.