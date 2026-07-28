Стариков все больше, детей все меньше.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Италии коэффициент рождаемости снизился до рекордного показателя - 1,14 ребёнка на женщину при минимальной норме 2,1, приводит данные канал SHOT.

В 2025 году в стране появились на свет 355 тысяч детей, при этом смертность составила 652 тысячи человек. Среди причин низкой рождаемости эксперты называют отток молодёжи за границу и сильное старение общества. Кроме того, местные женщины рожают позже из-за отсутствия жилья и боязни безработицы.

Поскольку детей становится все меньше и меньше, в стране уже начали закрывать начальные школы. Уменьшается количество налогоплательщиков, работников, финансирующих пенсии и систему здравоохранения.

Введенные правительством Италии выплаты в 1 тысячу евро при рождении ребёнка и налоговые льготы для молодых семей на ситуацию пока не повлияли. На данный момент в стране насчитывается порядка 55 миллионов человек коренного населения.

Ранее Мурашко попросил мужчин активнее проверять репродуктивное здоровье. Министр здравоохранения заметил, что женщины охотнее проходят такой тип диспансеризации.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.