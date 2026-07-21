Крестный ход начался в Казани
На богослужение прибудет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
У Благовещенского собора в казанском Кремле в 7:30 начался крестный ход в честь 447-летия обретения Казанской иконы Божией Матери.
После прибытия крестного хода чтимый Казанский образ Царицы Небесной внесут в возрождённый храм в честь Тульского образа святителя Николая - именно там чудотворную икону приняли после обретения в 1579 году.
После принесения святыни начнется великое освящение храма в честь Тульского образа святителя Николая. В 10 часов совершится Божественная литургия. Уже вечером на сцене парка «Елмай» на набережной Казанки состоится концерт - главным гостем вечера станет певица Виктория Цыганова. Также в программе примут участие группа «Покров» из Москвы и ансамбль русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой.
Ранее мы писали, что из-за Крестного хода в Казани изменится схема движения четырех автобусов. Ограничения затронут маршруты № 22, 28, 28а и 89.
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