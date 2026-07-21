Закон принят Госдумой во втором и третьем чтении.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В два раза увеличится перечень статей КоАП России, по которым разрешено выдворять иностранцев за пределы страны. Данный законопроект Госдума одобрила во втором и третьем чтении.

Кроме того в нескольких статьях Кодекса России об административных правонарушениях появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем. Пока что выдворение предусматривает 22 статьи КоАП, но скоро их число может вырасти до 45, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, мигрантов могут выгнать за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее жителей, публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России. То же самое касается нарушения требований режима ЧС, КТО или военного положения, стрельбы в неположенных местах, создания помех движению транспорта, неповиновения правоохранителям, мелкого хулиганства, дискриминации и неповиновения на границе. В списке есть экстремизм, деструктивная информация, осквернение религиозных символов и многое другое.

Как говорит Володин, властям важно, чтобы в страну заезжали законопослушные люди. Они могут приехать, отработать, заработать и уехать, но только подчиняясь законам России.

Ранее сообщалось, что мигрантов заставят покупать телефон после приезда в Россию. Таким образом у правоохранителей появится возможность следить за местонахождением иностранцев.

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