Казанцы сделали меньше всех фото на VK Fest в сравнении с другими городами
Мероприятие также проходило в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — там медиаактивность оказалась в разы выше.
Столица республики заняла четвертое место по количеству сделанных на VK Fest фотографий — жители «нащелкали» всего 22,6 тысячи снимков. Помимо Казани, мероприятие проходило в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статистикой поделились аналитики Mail.
Первой в списке оказалась столица России, где гости фестиваля сделали более 155,5 тысячи фотографий. Вторую строчку списка занял Санкт-Петербург с показателем в 143,8 тысячи кадров. Тройку с небольшим отрывом от Казани замкнул Нижний Новгород — там жители сделали 26,5 тысячи фото. Всего фотографы засняли 350 тысяч моментов мероприятия.
Наиболее насыщенным днем VK Fest стало 18 июля в Москве. В этот день участники сделали 78,8 тысячи фотографий. Чуть меньше кадров сняли в первый день события в Санкт-Петербурге — 73,2 тысячи фото.
Напомним, что мероприятие состоялось в Казани 7 июня. Оно открыло череду фестивалей по стране. Стоимость билетов начиналась от 1,2 тысячи рублей.
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