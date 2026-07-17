Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Ажиотаж, приобретение бензина в канистры и про запас осложняют топливный кризис в столице республики. Именно это стало причиной введения ограничений на отпуск определенного объема в одни руки и запрет на продажу бензина в емкости, заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его слова приводит пресс-служба раиса республики.

На территории региона функционирует 913 станций заправки, из них 740 продают жидкое топливо. Непосредственно в Казани находится 177 АЗС. Местные производители в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Песошин также призвал татарстанцев не доверять сомнительным предложениям в интернете и быть бдительными на фоне активизации мошенников.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ежедневно докладывать о ситуации с топливом на АЗС. Созданный в республике штаб и УФАС продолжат контролировать повышение цен.

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