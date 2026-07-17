Особое внимание нужно уделять обеспечению бензином автобусов, карет скорой помощи, дорожников и других служб.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Штаб для контроля ситуации с топливом и УФАС по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова продолжат проверять факты необоснованного завышения розничных цен на АЗС. Глава республики также поручил ежедневно докладывать о ситуации на топливном рынке, сообщает пресс-служба раиса.

«Наша задача — не допустить, чтобы временные перебои в работе отдельных АЗС переросли в системную проблему», — заявил Минниханов.

Раис добавил, что особое внимание нужно уделять обеспечению бензином автобусов, карет скорой помощи, дорожников, коммунальщиков, правоохранительных органов и сельхоз предприятий.

Напомним, что штаб возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В республике будет проводиться постоянный мониторинг ситуации на заправках, а также поставок и логистики.

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