«Гаражную амнистию» продлили до 2031 года
Мера позволяет россиянам оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, по которому «гаражная амнистия» продлевается до 1 сентября 2031 года. Россияне могут в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. А участок во многих случаях достанется бесплатно, отмечает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит ТАСС.
Упрощенный порядок действует с 1 сентября 2021 года. За время действия амнистии россияне оформили около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. Но в то же время большая часть гаражей все еще остается неоформленной. В основном по бытовым или юридическим причинам, например, из-за утраченных документов советских лет или слабой осведомленности владельцев о такой возможности.
Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с января по апрель в рамках «гаражной амнистии» было зарегистрировано около двух тысяч объектов, из них 773 гаража и 1171 земельный участок. Всего с начала реализации проекта в республике зарегистрировано 24 884 объекта.
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