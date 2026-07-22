Автономные грузовики оснащены комплексной сенсорной системой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если водитель оказался на одной трассе с беспилотном грузовиком, то ему не нужно совершать провокационных маневров. Об этом предупредил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко. Его слова приводит ТАСС.

Рекомендуется сохранять штатный режим. Такие грузовики оснащены комплексной сенсорной системой, обеспечивающей круговой обзор. Сенсоры расположены по всему периметру транспорта: спереди - знак в виде буквы «А», а также информационные надписи на передней, левой и правой частях кабины.

В будущем планируется добавить унифицированный световой сигнал бирюзового цвета, видимого спереди, сбоку и сзади. Это нужно для того, чтобы водители понимали, что перед ними беспилотный грузовик.

Ранее сообщалось, что беспилотные авиасистемы уже интегрируют в самые различные отрасли. Их используют в Роскадастре, Рослесхозе и Минсельхозе. В России развернута широкая региональная сеть из 30 производственных центров, где проходят испытания, формируются производственные и обучающие компетенции.

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