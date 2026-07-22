Обычно такие операции проводят детям до семи-десяти лет.

Автор фото: Минздрав Татарстана

В Альметьевской детской районной больнице 15-летнему подростку удалили паховую грыжу лапароскопическим методом PIRS. Обычно подобные операции проводят для детей возрастом от семи до десяти лет, так как у подростков технически сложнее выполнить вмешательство, отметили в Минздраве Татарстана.

Специалистам АДРБ с ПЦ удалось успешно провести хирургическое вмешательство, что стало важным шагом в развитии детской хирургии на юго-востоке республики. Это подтверждает высокий уровень квалификации врачей и применение современных технологий в лечении, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в онкодиспансере Татарстана пациентке удалили опухоль и поставили 3D-имплант. Женщина обратилась к врачам с сильными болями в ноге.

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