В онкодиспансере Татарстана пациентке удалили опухоль и поставили 3D-имплант
Женщина обратилась к врачам с сильными болями в ноге.
Онкологи Татарстана удалили пациентке редчайшую опухоль, использовав 3D-имплант для замены кости. Об этом рассказал в соцсетях глава Минздрава республики Альмир Абашев.
В РКОД имени профессора Сигала обратилась 62-летняя женщина. Ее беспокоили сильные боли в ноге. Обследование показало, что ее большеберцовая кость разрушена из-за редкой опухоли – адамантиномы. Она встречается лишь в одном проценте случаев, поэтому для подтверждения диагноза провели консультацию со специалистами федерального онкоцентра.
Во время операции хирургам предстояло сразу после удаления опухоли реконструировать кость. Для этого подготовили 3D-имплант. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает реабилитацию.
Ранее сообщалось, что пенсионерке в РКБ удалили опухоль головы размером с теннисный мяч. Сложность была в том, что образование проросло сквозь череп и оболочку мозга.
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