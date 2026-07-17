Общество
17 июля 15:01
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«Вечерняя Казань»

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В онкодиспансере Татарстана пациентке удалили опухоль и поставили 3D-имплант

Женщина обратилась к врачам с сильными болями в ноге.

В онкодиспансере Татарстана пациентке удалили опухоль и поставили 3D-имплант

Автор фото: ГАУЗ «РКОД МЗ РТ имени професора Сигала М.З.»

Онкологи Татарстана удалили пациентке редчайшую опухоль, использовав 3D-имплант для замены кости. Об этом рассказал в соцсетях глава Минздрава республики Альмир Абашев.

В РКОД имени профессора Сигала обратилась 62-летняя женщина. Ее беспокоили сильные боли в ноге. Обследование показало, что ее большеберцовая кость разрушена из-за редкой опухоли – адамантиномы. Она встречается лишь в одном проценте случаев, поэтому для подтверждения диагноза провели консультацию со специалистами федерального онкоцентра.

Во время операции хирургам предстояло сразу после удаления опухоли реконструировать кость. Для этого подготовили 3D-имплант. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает реабилитацию.

Ранее сообщалось, что пенсионерке в РКБ удалили опухоль головы размером с теннисный мяч. Сложность была в том, что образование проросло сквозь череп и оболочку мозга.

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