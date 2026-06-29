Сложность была в том, что образование проросло сквозь череп и оболочку мозга.

Автор фото: Минздрав РТ

В поликлинику РКБ обратилась 75-летняя женщина с жалобой на опухоль на затылке. Сначала шишка была небольшая, но потом стала быстро расти. Хирурги напечатали на 3D-принтере модель части черепа с местом поражения. Сняв все замеры, они подготовили нужную форму и размер титановой пластины, после чего запланировали операцию.

Автор фото: Минздрав РТ

Операция длилась полтора часа. Все это время заведующий нейрохирургическим отделением №1 Тимур Бикмуллин и нейрохирург Роман Калимуллин аккуратно, слой за слоем, удаляли опухоль. Проблема была в том, что новообразование проросло сквозь череп и оболочку мозга. Выяснилось, что то была менингиома – образование, развивающееся из клеток паутинной мозговой оболочки.

Операция прошла успешно. Пациентку направили в онкодиспансер на консультацию и определение дальнейшей тактики лечения, сообщили в Минздраве Татарстана.

Ранее сообщалось, что казанские хирурги удалили мужчине опухоль почки с 12-сантиметровым тромбом. Перед медиками стояла сложная задача — удалить пораженный орган, при этом сохранив кровоток от здоровой почки.

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