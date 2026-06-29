Происшествия
29 июня 14:42
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Пенсионерке в РКБ удалили опухоль головы размером с теннисный мяч

Сложность была в том, что образование проросло сквозь череп и оболочку мозга.

Пенсионерке в РКБ удалили опухоль головы размером с теннисный мяч

Автор фото: Минздрав РТ

В поликлинику РКБ обратилась 75-летняя женщина с жалобой на опухоль на затылке. Сначала шишка была небольшая, но потом стала быстро расти. Хирурги напечатали на 3D-принтере модель части черепа с местом поражения. Сняв все замеры, они подготовили нужную форму и размер титановой пластины, после чего запланировали операцию.

Автор фото: Минздрав РТ

Операция длилась полтора часа. Все это время заведующий нейрохирургическим отделением №1 Тимур Бикмуллин и нейрохирург Роман Калимуллин аккуратно, слой за слоем, удаляли опухоль. Проблема была в том, что новообразование проросло сквозь череп и оболочку мозга. Выяснилось, что то была менингиома – образование, развивающееся из клеток паутинной мозговой оболочки.

Операция прошла успешно. Пациентку направили в онкодиспансер на консультацию и определение дальнейшей тактики лечения, сообщили в Минздраве Татарстана.

Ранее сообщалось, что казанские хирурги удалили мужчине опухоль почки с 12-сантиметровым тромбом. Перед медиками стояла сложная задача — удалить пораженный орган, при этом сохранив кровоток от здоровой почки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

kremlin.ru
Трамп пригрозил пересмотром соглашений с Россией по Донбассу

Другие лидеры при этом не верят в то, что глава штатов перейдет от слов к действиям.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.