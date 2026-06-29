Девушка отравилась «метровыми» чипсами из Fix Price
Другие покупатели оказывались в больнице с аллергией и даже с отеком Квинке.
Россияне начали травиться китайскими чипсами из Fix Price. Трендовые «метровые» чипсы уложили в больницу девушку. У нее выявили диарею и обезвоживание. Пришлось несколько дней лежать в больнице под капельницей. Такие сообщения появились в соцсетях.
После этой истории другие покупатели также вспомнили, что после поедания сладостей и других снеков из сети, у них появлялся стоматит, аллергии и даже отек Квинке.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от сальмонеллы в Астрахани выросло до 27. В числе отравившихся шесть детей. Предварительно, часть пострадавших могла заразиться сальмонеллезом, съев блюда из курицы.
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