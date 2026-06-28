Число пострадавших от сальмонеллы в Астрахани выросло до 27
В числе отравившихся шесть детей.
В Астрахани уже зафиксировали обращения от 27 отравившихся. Из них шестеро - дети, пишет RT, ссылаясь на правоохранительные органы.
Предварительно, часть пострадавших могла заразиться сальмонеллезом, съев блюда из курицы.
Напомним, что погибла одна женщина. Следственное управление продолжает проверку по факту массового отравления. Как сообщает СК, все отравившиеся приобрели готовую еду в точке общепита, работавшей навынос.
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