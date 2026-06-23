Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В апреле 2025 года трое жителей Алексеевского района были признаны виновными в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Пострадавшим оказался подросток.

Прокуратура района, проведя проверку, установила, что негативное воздействие на психику несовершеннолетнего привело к серьезным последствиям для его здоровья: у подростка развилось заболевание желудочно-кишечного тракта, а также психическое расстройство.

Прокуратура района обратилась с суд с иском о возмещении морального вреда. Суд встал на сторону надзорного ведомства. С осужденных в пользу потерпевшего взыскан 1 миллион рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда, сообщает надзорное ведомство республики.

Ранее сообщалось, что за нападение собаки на девочку в Казани с хозяина взыскали 150 тысяч рублей. Ребенок получил легкий вред здоровью.

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