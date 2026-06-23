За убийство сожителя елабужанку отправили в колонию на 10 лет
Мужчина скончался после нескольких ударов ножом.
Рассмотрев уголовное дело 36-летней жительницы Елабуги, ранее уже судимой, суд признал ее виновной в убийстве, сообщает прокуратура Татарстана.
Преступление произошло 20 декабря 2025 года. Женщина, будучи пьяной, во время совместных посиделок с сожителем поссорилась с ним. Взяв нож, она нанесла ему несколько ударов в грудь и голову. От полученных ранений мужчина умер на месте.
Женщина полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание елабужанка будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в надзорном ведомстве республики.
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