Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сотрудники полиции задержали 44‑летнего жителя Чистополя, выращивающего на своём участке наркотическое растение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В садовом домике горожанина были найдены и изъяты три банки с растительным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики весом более 15 граммов. По словам мужчины, он выращивал и высушивал растения для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее мы писали, что под суд пойдет 20-летний парень, который рыбачил на надувной лодке «Аква Оптима 260» на реке Малая Сульча в Аксубаевском районе. Он ловил рыбу 4 мая с помощью запрещенного орудия лова — гарпуна. Поймал два сазана, два карася и щуку.

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