Житель Чистополя попался на выращивании наркотического растения на участке
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Сотрудники полиции задержали 44‑летнего жителя Чистополя, выращивающего на своём участке наркотическое растение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В садовом домике горожанина были найдены и изъяты три банки с растительным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики весом более 15 граммов. По словам мужчины, он выращивал и высушивал растения для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.
Ранее мы писали, что под суд пойдет 20-летний парень, который рыбачил на надувной лодке «Аква Оптима 260» на реке Малая Сульча в Аксубаевском районе. Он ловил рыбу 4 мая с помощью запрещенного орудия лова — гарпуна. Поймал два сазана, два карася и щуку.
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