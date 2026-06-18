Татарстанца осудят за вылов рыбы на 6,5 тысячи рублей
Парень поймал два сазана, два карася и щуку.
Под суд пойдет 20-летний парень, который рыбачил на надувной лодке «Аква Оптима 260» на реке Малая Сульча в Аксубаевском районе. Он ловил рыбу 4 мая с помощью запрещенного орудия лова — гарпуна. Поймал два сазана, два карася и щуку.
Своими действиями парень принес материальный ущерб водным биоресурсам на сумму 6550 рублей. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенных орудий массового истребления, в местах нереста». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Ранее сообщалось, что три татарстанца хотели поймать рыбку, но попали под «уголовку». Мужчины ловили рыбу с помощью незаконных орудий лова — сетей.
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