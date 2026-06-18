Происшествия
18 июня 13:33
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«Вечерняя Казань»

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Число раненых из-за налета БПЛА на Подмосковье выросло до 17 человек

В результате атаки в том числе пострадали двое детей — трех и десяти лет.

Число раненых из-за налета БПЛА на Подмосковье выросло до 17 человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Московской области из-за удара беспилотников ВСУ пострадали 17 человек, в том числе ранения получили двое детей. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в «Максе».

В городе Раменское с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован 22-летний парень, 10-летняя девочка получила повреждения голени, она находится в Центре охраны материнства и детства. 35-летнего жителя доставили в Жуковскую больницу с многочисленными повреждениями голеней, бедра, плеча и шеи.

Известно о двоих пострадавших 20 и 33 лет средней тяжести в Люберцах. Жителя Дзержинского с раной в шее госпитализировали в Люберецкую больницу. Там же находится еще пятеро пострадавших из Котельников, всего там ранило девять человек. Среди них — трехлетний ребенок, его госпитализировали в Центр охраны материнства и детства. В ТЦ «Садовод», подвергшемся атаке, пострадал 50-летний мужчина.

«Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — написал Воробьев.

Напомним, что на Подмосковье был совершен массированный налёт. Силы ПВО сбили 43 украинских БПЛА. ВС России предприняли ответную атаку на энергетические объекты Украины. Поражены склад ГСМ в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.

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