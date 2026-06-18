Происшествия
18 июня 07:21
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«Вечерняя Казань»

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Дрон врезался в многоэтажку в Подмосковье: ранена женщина, загорелись дачи

Силы ПВО сбили 43 украинских дрона.

Дрон врезался в многоэтажку в Подмосковье: ранена женщина, загорелись дачи

Автор фото: соцсети

Ночью Подмосковье пережило массированный налёт. Силы ПВО сбили 43 украинских дрона, но нескольким всё же удалось натворить бед. В Жуковском один из беспилотников влетел прямо в жилую многоэтажку — повреждён выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. Людей пришлось экстренно эвакуировать.

Автор фото: соцсети

Автор фото: соцсети

В Электростали обломки рухнули на крышу частного дома в деревне Степаново, пострадала женщина. Там же от падения фрагментов загорелся автомобиль. В Люберцах досталось фитнес-центру, промзоне и торговому центру — на крыше последнего вспыхнул пожар.

В Чехове дрон угодил в дачный дом: строение и хозяйственные постройки разрушены, в соседнем Крюково обломки разлетелись по участкам. А в Павловском Посаде заполыхали сразу два дачных дома. На всех точках сейчас работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее мы писали мнение экспертов об атаке БПЛА на Закамье. По их словам, враги хотят деморализовать население России. Напомним, в Нижнекамске 12 июня украинские дроны атаковали нефтехимические предприятия. Один из беспилотников ударил в жилой дом, четверо человек получили ранения.

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