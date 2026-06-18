Происшествия
18 июня 01:58
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«Вечерняя Казань»

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Прокуратура Татарстана подала в суд на водителя, сбившего на тротуаре девочек

Надзорное ведомство добивается выплаты компенсации.

Прокуратура Татарстана подала в суд на водителя, сбившего на тротуаре девочек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После дорожно-транспортного происшествия в Пестречинском районе, когда водитель наехал на двух маленьких девочек, шедших с мамой по тротуару, прокуратура района обратилась в суд.  

После ДТП многодетной маме пришлось взять больничный лист, чтобы ухаживать за получившими травмы детьми.  При этом водитель не только не помог пострадавшим, но и полностью проигнорировал случившееся.  

Встав на защиту семьи, прокуратура Пестречинского района обратилось с иском в суд, требуя, чтобы виновник аварии выплатил компенсацию морального вреда девочкам, возместил все расходы на лечение, а также оплатил маме разницу в зарплате за время больничного.  

Иск надзорного ведомства находится на рассмотрении в суде, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее мы писали, что таксиста, сбившего 11 человек на остановке в Казани, отправили в колонию. Евгений Крусев будет отбывать наказание в колонии-поселении.

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