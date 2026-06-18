Задолженность превысила 18,5 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Бугульминского района и признал его виновным в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности.

Как было установлено в суде, мужчина, будучи руководителем организации, с января по сентябрь 2024 года не выплачивал заработную плату 162 работникам. При этом денежные средства на счетах предприятия были. В итоге он задолжал работникам более 18,5 миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре Татарстана.

Ранее мы писали, что возбудили дело после гибели работницы склада в Татарстане. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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