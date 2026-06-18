За смерть рабочего при строительстве метро казанца отправят в колонию-поселение
Трагедия произошла у будущей станции «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика.
Виновного в смерти рабочего, который погиб на стройке метро в Казани, приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. 34-летнего жителя осудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Трагедия случилась у будущей станции «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика. Рабочие монтировали блоки тоннельной обделки. Один из них отвел домкраты, которые удерживали конструкцию, и один из блоков упал на 26-летнего строителя, который скончался на месте.
Напомним, что инцидент произошел в феврале прошлого года. Рабочий был трудоустроен в АО «Казметрострой». Компания принадлежит МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполкома муниципального образования города Казани».
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