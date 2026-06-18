На церемонию прощания пришли десятки людей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на Арском кладбище простились с бывшим депутатом Госдумы от Татарстана Сергеем Шашуриным. Он скончался в возрасте 69 лет. На церемонию пришли десятки знакомых и коллег Шашурина.

Отметим, что депутат дважды избирался в Госдуму — в 1995 году и 1999 году, Шашурин был членом комитета по промышленности, транспорту и энергетике, а также входил в состав комиссии по борьбе с коррупцией и комиссии по геополитике. В 2001 году народный избранник даже баллотировался на пост президента Татарстана и набрал 5,7% голосов.

В 90-х годах Шашурин создал с партнерами ассоциацию предприятий «Тан», в которую входило свыше 200 предприятий. А в 1992 году его обвинили в организации покушения на Ельцина, но дело впоследствии прекратили. На рубеже 90-х и 2000-х бизнесмен не раз оказывался в центре громких скандалов, связанных с предпринимательской деятельностью.

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